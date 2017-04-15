Artık İstediğiniz Yerde Drone Uçuramayacaksınız

Drone sahibi olan vatandaşlar artık Atatürk Havalimanı yakınlarında uçuş güvenliği nedeniyle dronelarını uçuramayacak.

Güncellenme 15 Nisan 2017 22:34

Günümüzden dünyanın her yerinde çeşitli sebeplerden ötürü uçak kazaları gerçekleşmekte. Son zamanlarda oldukça yagınlaşmakta olan Dronelar ise bu uçak kazası sebepleri arasında yer almakta. Atatürk Havalimanı ise bu tarz durumların önünü kesmek için bir takım önlemler alıyor.

Yasaklar Geliyor!

Konuyla ilgili alınan bilgilere göre insansız hava araçlarının (Droneların) izinsiz uçurulmasının önüne geçilebilmesi için Atatürk Havalimanı yetkilileri bu konu üzerine yapmış oldukları çalışmalar üzerinde yoğunlaştı. Bu konu kapsamında Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Birlik Komutanlığına “dronesavar” alındı. Bu “dronesavar” lar Atatürk Havalimanı yakınlarında kumanda ile kontrol edilebilen insansız hava araçlarının uçuşunu engellemek için bir çözüm olduğu düşünülüyor.

İleriki günlerde “dronesavar” ların test açamasından geçmesi bekleniyor. Bu sayede havalimanı etrafında uçuş için tehlike yaratabilecek olan insansız hava araçlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bahsettiğimiz “dronesavar” projesinin çalışma mantığı ise şöyle; “dronesavar” yaydığı elektromanyetik dalgalar sayesinde Drone ile dronenun kumandası arasındaki bağlantı kesiliyor ve drone istemsiz bir şekilde kontrol edilemediği için etkisiz hale getiriliyor ve istemsiz bir şekilde Droneların uçuşu engellenmiş oluyor. İnsan sağlığı ve ve çevre güvenliğine zararı bulunmaması için sessiz ve çok hızlı bir şekilde çözüm üretebilmesi için bu “dronesavar” lar güzel ve etkili bir çözüm olacağı düşünülüyor.