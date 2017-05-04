Arda yoluna Barcelona'da devam edecek

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Turan'ın Barcelona'da kalacağını açıkladı.

Güncellenme 04 Mayıs 2017 16:44

Menajer Ahmet Bulut, İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın gelecek sezon Katalan temsilcisinde kariyerine devam edeceğini söyledi.

İspanyol basınından AS'a konuşan milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, son dönemde hakkında transfer söylentileri çıkan Arda'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan'ın Barcelona'da oynamaktan keyif aldığını belirten Bulut, "Arda Barça'da kalacak. Takımında gerçekten çok mutlu." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun hedefinin, kontrat süresinin dolacağı 2020 yılına kadar Katalan temsilcisinde forma giymeye devam etmek olduğunu da vurguladı.

Kaynak: AA