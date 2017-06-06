Arda Turan uçakta gazetecilere saldırdı

A Milli Takım kaptanı Arda Turan Makedonya maçının ardından A Milli Takım uçağında İtalya'ya doğru hareket ederken gazetecilere hem sözlü hem fiziki olarak saldırdı.

Güncellenme 06 Haziran 2017 10:17

Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın Makedonya maçının ardından A Milli Takım uçağında gazetecilere saldırdığı iddia edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Arda Turan Makedonya maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye hem sözlü hem de fiziki olarak saldırdığı iddia edildi. Arda Turan Instagram hesabında da "Savunma amaçlı değil, bilgilendirme amaçlıdır" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. İşte yaşananlar ve Arda Turan'ın paylaşımı;

Milli takımda daha önce yaşanan prim tartışmalarının yansımaları Makedonya'da takım uçağına da yansıdı. Milli Takım Kaptanı Arda Turan, "Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlar da burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana? Kim söylüyor sana bunları söyle hadi" dedi.

Arda Turan, "Bu ülke böyle bir ülke! Seni bu uçağa alırlar. Alırlar tabii. Sebi bu uçağa alanlara da söylüyorum. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a... k...!" diye hakaret etti.

Arda Turan sözlerine şöyle devam etti: "Beni de başkaları gibi zannettin. Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama şerefime laf söyletmem. O... Ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim!"

"Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın. Patronun Demirören. Sef federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin başkanın. Seni uçağa alanların a.... k...."

Bu ağır sözleri sarf eden Arda Turan daha sonra gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sarıldı. Arda, Bilal Meşe'ye vurmaya kalkarken araya giren gazeteciler ve futbolcular olayın büyümesini önledi.

Arda Turan, uçağın arka bölümüne giderken tüm gazeteci ve basın mensuplarına hakaret içeren ifadeler kullandı. Uçakta bu olay yaşanırken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yaşanan arbedeye müdahalede bulunmadı.

Arda Turan'ın Instagram hesabında paylaştığı yazı:

(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)

Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri görüceksiniz... Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek , planları ve devamı...DEMİŞTİM !!! Islaklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmıycam diye (euro 2016)... Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi?? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında ;yalanla, iftirayla , insanların onurana laf söyleyerek , ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. ( 3 5 kişiler ). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye... Neden ? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik ) aylar geçince unutuluyor ya.. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın,karekterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.!Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğincede buna izin vermiycem...dün yaptığım doğrumuydu... bilmem!!! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olucağıma... Yüzüne, bağırarak ,hakaret ederek , saldırarak cevap beklerim... Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış... Ha cevap aldım mı ?YOK kıvırmaca... ( klasik) aylarca sayfa doldurdu ;ama karsımda iki kelime yok .(gerçi yarın konuşurlar ) arkamdan..!!!Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de.. Allahtan başka kimseden birsey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR , vs... olmak için ÇIKMADI... Şerefli,onurlu bir adam olmak için , ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI..Her kim Şerefime,aileme , onuruma laf etmeye kalkarsa ;Allahın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...iyi geceler"

Hürriyet/Arena