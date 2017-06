Arda Turan: "Pişman değilim, kuş gibi hissediyorum"

A Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye küfürler ederek saldıran Arda Turan pişman olmadığını ve milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Basının karşısına çıkan Arda Turan, yaşanan olayın üzücü olduğunu ancak bu durumdan ötürü bir pişmanlık duymadığını bildirdi. Mili Takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Turan, "ülkemi ve bayrağımı seviyorum" dedi.

Hürriyet Arena'da yer alan habere göre, Makedonya maçı sonrasında Milli Takım uçağında küfürler ederek gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve Fatih Terim ile görüşerek gönderilen kaptan Arda Turan Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Turan, saldırı için pişman olmadığını söyledi.

Öncelikle yaşanan olaylar çok üzücü. Pişman mıyım değilim. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Hayatım boyunca bana söylenenleri ve yapılanları hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Kosova maçında olmayacağım.

"İyi bir futbolcu olmak için uğraşmadım"

Hayatım boyunca iyi futbolcu olmak için uğraşmadım onurlu ve iyi adam olmak için uğraştım.

İmzaları değiştirilmiş başkasının imzalarıyla haberleri yaptıklarını biliyorum. Hangisini görürsem aynı tepkiyi ve siniri göstereceğim. 2002'den beri her kademesinde katkı veren ülkesini seven ve formaya aşık olan birisi olarak parayı düşünmeyerek, her türlü ilacı kullanarak, sahaya çıkmış bir oyuncu olarak fedakarlıklar yapmış birisi olarak konuşuyorum.

'ÜLKEMİ VE BAYRAĞIMI SEVİYORUM'

Ülkemi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Her seferinde isterseniz kenara çekileyim diyordum. Artık zamanının geldiğini düşünüyordum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım ve yine ödeyeceğim ve gereğini yapıyorum. Milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım gibi şerefimle ve onurumla...

İnşallah iyi futbolculuğumuzu değil de adamlığımı bırakırım. Her zaman tepkim aynı olacak, teşekkür ederim.

