Arda Turan Milli Takım kadrosuna geri alındı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile futbolcu Arda Turan arasındaki buzlar eriyor. Turan, A Milli Takım'ın Kosova ile oynacağı maçın kadrosunda yer aldığını açıkladı

Güncellenme 05 Kasım 2016 20:12

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Milli Takım'a geri döndüğünü açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından EURO 2016'dan bu yana A Milli Takım'a alınmayan Arda Turan, Terim'le görüştüklerini ve tekrar milli takıma döndüğünü açıkladı.



Arda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;



"Hocamızla konuştuk ülkemiz için yeniden hep beraberiz inşallah..." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan ile oynanan 2018 Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Fatih Terim'in kadroya almadığı Arda Turan, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Hakan Balta, Burak Yılmaz da kadroda kendilerine yer buldu.



Milli Takım kadrosuna Bursaspor'dan Harun Tekin, Medipol Başakşehir'den Yalçın Ayhan, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal ve Feyenoord'dan Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı.

KOSOVA MAÇI ADAY KADROSU ŞÖYLE:

"Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir FK), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (SC Freiburg), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir FK), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (RC Deportivo de La Coruna), Hakan Çalhanoğlu (Bayer 04 Leverkusen), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (FC Barcelona), Volkan Şen (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (FC Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)"

NTV