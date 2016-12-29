Arda Turan ile Aslıhan Doğan ilişkisi neden bitti?

Yaşadıkları aşk ile gündemden düşmeyen Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın ilişkilerini bitirme kararı magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 14:57

Arda Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini bir anda bitiren Aslıhan Doğan, ayrılık nedenlerini açıkladı: "Arda'nın ev ortamı bana uymadı."

Arda Turan ise Ebru Şallı ile ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Kız kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum günü için Hazine adlı mekâna giden Aslıhan Doğan, Arda Turan ve ayrılıkla ilgili soruları cevapladı.

Herhangi bir aldatma durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Aslıhan Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Biz de ilişkimize zor da olsa son verdik."

Çıkan haberlere de sitem eden Doğan "Geçen gün aynı mekânda karşılaştığımız ve benim mekânı terk ettiğim yazılmış. Kendisi beni gördü ve terk etti, ben değil" dedi.

Eski sevgilisi Arda Turan'ın sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’la ilgili yöneltilen sorulara da cevap veren Aslıhan Doğan sert ifadeler kullandı.

Doğan "İlişkimizin bitmesi ile yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi.

Arda Turan ise Beyoğlu Ece çıkışı soruları yanıtladı. Ünlü futbolcu, adının aşk dedikodularına karıştığı Ebru Şallı’yla geçtiğimiz gün aynı mekanda eğlenmesi hakkında “Tabii selamlaşırız, o benim arkadaşım” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı hacklenen Ebru Şallı ile Arda Turan arasında geçtiği iddia edilen yazışmalar ortaya çıkmış, bunun üzerine ikili için aşk iddiaları ortaya atılmıştı. 39 yaşındaki pilates eğitmeni, bu iddiaları yalanlasa da Ebru Şallı ve Arda Turan geçen gün Ebru Gündeş’in sahneye çıktığı Günay’da karşılaştığı ancak selamlaşmadığı öne sürülmüştü.

NTV