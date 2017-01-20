Arda Turan: "Aile kurmayı istiyorum"

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, hayalindeki aşkı anlattı. Aile kurmak istediğini belirten Turan, hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Güncellenme 20 Ocak 2017 22:39

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Alem dergisine verdiği röportajda "Hayalim şu: Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun, kitapları yere düşüyor. Ona aşık oluyorsun. İşte böyle bir aşk bekliyorum. Ve buna inanıyorum" dedi.Şu an yalnız olduğunu söyleyen Turan "Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

"HER ŞEYİ TUTKUYLA YAPTIM"

Turan sözlerine "Hayatımda her şeyi tutku ve heyecanla yaptım. Özel hayatta da buna ihtiyacım var. Sevilip-sevilmeme konusunu hiç düşünmüyorum. Ama ben hep sevmeyi düşünüyorum" diye devam etti.Doğup büyüdüğü yer olan Bayrampaşa’yı anlatan Arda Turan, “Hayat Bayrampaşa. Ne zaman sıkışsam oraya giderim. Annemle babam oğullarının isminin verildiği caddede oturuyor. Çok şükür bu yeterli, para, pul bunu geçemez” dedi.Bayrampaşa’da saygınlığı olduğunu ve sevildiğini belirten Barcelona'nın yıldızı “Siyasetçilerin kaleleri olur ya, benim için öyle bir yer. Orada kendimi güvende hissederek nefes alıyorum" dedi.Turan sözlerine şöyle devam etti: Beni görüp, sarılmayan, sohbet etmeyen, elimi sıkmayan çok az insan vardır. Kimse dünya yıldızı Arda gelmiş gibi davranmaz. ‘Bizim çocuk gelmiş’ derler. Yatak odası nasılsa, Bayrampaşa da benim için öyle” açıklamasını yaptı.Alem dergisine konuşan Barcelonalı futbolcu Arda Turan, özel hayatına ilişkin soruları yanıtlayıp nasıl bir aşk beklediğinden bahsetti.