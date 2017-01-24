Arap iş adamı ünlü çifte servet teklif etti

Arap dünyasındaki şöhretleri her geçen gün katlanarak artan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e, bir işadamı tarafından balayı için 2 milyon dolar teklif edildi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 16:09

Sanat dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, Arap dünyasındaki şöhretleri her geçen gün artıyor.'Ölene Kadar' dizisindeki başarılı performansıyla büyük alkış alan Evcen, önümüzdeki günlerde Ortadoğu'daki bir kozmetik firmasıyla anlaşma imzalayacak.

Geçtiğimiz yılın sonlarında 'Muhteşem Yüzyıl Sergisi' için Dubai'ye giden Özçivit ise 1 Şubat'ta yeniden Arap hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.Organizasyonda sınırlı sayıdaki seveniyle bir araya gelecek olan yakışıklı oyuncuyu biraz daha yakından görmek isteyenlerin ise cebinden 500 lira çıkacak.Özçivit'in bulunduğu salonda yemek yemek için bile hayranları kuyruğa girerken bir diğer yarış da çiftin bu yazki düğününe sponsor olmak isteyen firmalar arasında yaşanıyor.İkili, bu yaz hayatlarını birleştirmeye karar verince Türk firmalarının yanı sıra Arap markalar da çiftin düğününe sponsor olmak için sıraya girdi.

İddiaya göre Arap bir işadamı, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in bölgedeki şöhretini firmasının tanıtımı için kullanmak istedi.

İş adamı, gözde çifte balayına özel ve Dubai ile Katar'ı kapsayan özel bir tur hazırladı. İşadamı, ünlü çiftin konaklaması için Dubai'deki geceliği Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki W Doha Hotel & Residences'ı şimdiden rezerve ettirdi.İkiliye rüya gibi bir balayı hediye etmeyi planlayan Arap girişimciler, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit bu özel teklife 'evet' dediği takdirde ise ünlü çifte ayrıca 1'er milyon dolar da reklam ücreti verecek.