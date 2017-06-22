Aranan PKK'lı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Aranan PKK'lı terörist yasa dışı yollardan Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 23:08

Alınan bilgiye göre, Abdülrahim D. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Yapılan araştırma sonucu, terör örgütü üyesi Abdülrahim D'nin 2013 yılında ''Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı ve arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Abdülrahim D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: CNN Türk