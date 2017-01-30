Araçlarda 'çipli takip' dönemi başlıyor

Kaçak akaryakıt kullanımı ve terör eylemlerinin önüne geçmek için kullanılmak üzere başlatılacak olan araçlarda çipli takip sisteminin detayları belirlendi.

Güncellenme 30 Ocak 2017 11:20

Milliyet'te yer alan habere göre, HGS-OGS tipi 2-3 TL’lik etiketlerle takip edilecek aracın hangi istasyondan yakıt aldığı belirlenip, kaçak akaryakıtın önüne geçilecek. Terör eyleminde kullanılan araçların yeri de tespit edilecek.

Kaçak akaryakıt ve terörle mücadele için Maliye Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir gündeminde olan araçlara kimlik birimi (çip) uygulamasının detayları belli oldu. Trafiğe tescilli taşıtlara plaka numaralarını da içeren çip olarak Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) kullanılan kart ve etiketlerin takılması planlanıyor. Böylece maliyeti 10-15 TL olan çip yerine cam yapıştırılan 2-3 TL’lik etiketler hem daha ekonomik olacak hem de daha kolay uygulanacak.

DİĞER ÜLKELERDE DE VAR

Çalışmaya göre taşıtların camına yapıştırılacak etiket aracılığıyla araçların takibi rahatlıkla yapılabilecek. Akaryakıt pompaları da bu etiketleri okuyabilecek. Bu sayede hem satılan akaryakıtlar anlık olarak izlenebilecek hem de hangi aracın hangi istasyondan yakıt aldığı sistemde anlık olarak görülebilecek. Bu sayede hem Kaçak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilecek hem de terör olaylarının önüne geçilmesi daha kolay hale gelecek.

Çalışma hakkında değerlendirmede bulunan bir yetkili, “Uzun süredir çip takılmasına yönelik bir görüş hakimdi. Azerbaycan gibi birkaç ülkede daha uygulanıyor bu sistem. Son yapılan görüşmelerde dünya genelinde daha fazla uygulanan ve maliyeti daha düşük olan kart katılması daha çok ön planda tutuluyor. Buna yönelik çalışmalarda hız kazanmış durumda” dedi

SİSTEME MÜDAHALE OLMAYACAK

Çip sistemi tamamen otomatik olarak çalışacak. Sisteme el yordamıyla giriş olmayacağı için sistemin bozulması mümkün olmayacak. Aranan bir aracın plakası sisteme girildiğinde en son hangi akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı görülebilecek ve terör eylemine karışan bir aracın bu sayede takibi kolaylaşacak. Öte yandan alış-satış bilgileri yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden GİB Bilgi İşlem Merkezi’ne on-line olarak ulaştırılacak.

Kaynak: Star