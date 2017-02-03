Aqua 4.0 4G ve Aqua Young 4G Teknik Özellikleri Neler?

Intex, VoLTE desteğine sahip iki yeni bütçeli akıllı telefon olan Aqua 4.0 4G ve Aqua Young 4G'yi tanıttı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 17:41

Aqua 4.0 4G, akıllı telefonun en önemli özelliği 4 inç AMOLED ekran. Her iki telefon da Android 6.0 (Marshmallow) ve dört çekirdekli işlemciler var.

Intex Aqua 4.0 4G Teknik Özellikleri Ne?

4G modeli için yapılan resmi tanıtıma göre telefonda yer alacak özellikler şöyle;

4 inç (800 x 480 piksel) WVGA AMOLED ekran

1,3 GHz dört çekirdekli işlemci

512MB RAM, 4GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir bellek

Çift sim

Android 6.0 (Marshmallow)

LED flaşlı 2MP arka kamera

VGA ön kamera

3.5mm ses girişi, FM Radyo

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

1500mAh batarya

Intex Aqua Young 4G teknik özellikleri

Young 4G özellikleri ise şöyle;

5 inç (854 x 480 piksel) FWVGA TN ekran

Mali-T720 GPU'lu 1.3 GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737M 64-bit işlemci

1GB RAM, 8GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir bellek

Çift sim

Android 6.0 (Marshmallow)

LED flaşlı 5MP otomatik odaklamalı arka kamera

5MP ön kamera

3.5mm ses girişi, FM Radyo

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

1500mAh batarya

Telefonların düşük özelliklerde olduğu gözlerden kaçmazken, renk gbi diğer konularda da detaylar paylaşıldı. Açıklamalara göre Intex Aqua 4.0 4G, siyah, mavi ve şampanya altın rengi ile gelecek. Intex Aqua Young 4G ise sadece mavi ve şampanya altın rengi ile gelecek.