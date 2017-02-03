Aqua 4.0 4G ve Aqua Young 4G Teknik Özellikleri Neler?
Intex, VoLTE desteğine sahip iki yeni bütçeli akıllı telefon olan Aqua 4.0 4G ve Aqua Young 4G'yi tanıttı.
Aqua 4.0 4G, akıllı telefonun en önemli özelliği 4 inç AMOLED ekran. Her iki telefon da Android 6.0 (Marshmallow) ve dört çekirdekli işlemciler var.
Intex Aqua 4.0 4G Teknik Özellikleri Ne?
4G modeli için yapılan resmi tanıtıma göre telefonda yer alacak özellikler şöyle;
4 inç (800 x 480 piksel) WVGA AMOLED ekran
1,3 GHz dört çekirdekli işlemci
512MB RAM, 4GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir bellek
Çift sim
Android 6.0 (Marshmallow)
LED flaşlı 2MP arka kamera
VGA ön kamera
3.5mm ses girişi, FM Radyo
4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
1500mAh batarya
Intex Aqua Young 4G teknik özellikleri
Young 4G özellikleri ise şöyle;
5 inç (854 x 480 piksel) FWVGA TN ekran
Mali-T720 GPU'lu 1.3 GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737M 64-bit işlemci
1GB RAM, 8GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir bellek
Çift sim
Android 6.0 (Marshmallow)
LED flaşlı 5MP otomatik odaklamalı arka kamera
5MP ön kamera
3.5mm ses girişi, FM Radyo
4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
1500mAh batarya
Telefonların düşük özelliklerde olduğu gözlerden kaçmazken, renk gbi diğer konularda da detaylar paylaşıldı. Açıklamalara göre Intex Aqua 4.0 4G, siyah, mavi ve şampanya altın rengi ile gelecek. Intex Aqua Young 4G ise sadece mavi ve şampanya altın rengi ile gelecek.