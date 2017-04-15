Apple’ın Yeni Satın Almayı Düşündüğü Firma Toshiba Mı?

Apple Toshiba’nın çip birimine satın alma teklifi yapabilmek için tedarikçisi Foxconn ile işbirliği yapmayı gözden geçiriyor.

Güncellenme 15 Nisan 2017 21:11

Bir Japon radyosu olan NHK’nın yapmış olduğu habere göre Apple, yüzde 20’lik bir hisseyi satın alabilmek için birkaç milyar dolarlık teklifi gözden geçirmekte. Bu sayede Toshiba’nın da firmadan hala bir pay sahibi olmaya devam etmesi planlanmakta.

Bu Satın Alma Dengeleri Değiştirebilir!

Yapılan bu radyo haberine göre Toshiba’nın pay sahibi olmaya devam etmesiyle şirketin Japon ve ABD kontrolünde tutması sağlanacak. Japon hükümetinin bu tarz hassas teknolojileri ulusal çıkarların aleyhinde davranılmasını sağlayacak yatırımcılara transfer yapılmasına dair olan endişelerin bir nebze hafiflemesi hedefleniyor.

Yapılan ihalenin ilk turu içerisine giren Foxconn’un Çin ile bulunan bağları nedeniyle bu durumda riskli bir yatırımcı gözüyle bakılmasına neden oluyor. Apple’ın iPhone telefonlarının Foxconn’un imaalat merkezinde üretildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Japon radyosu NHK, Apple’ın Tayvanlı Foxconn’un Toshiba’nın çip biriminde yüzde 30 paya sahip olmasını istediğini belirtti. Bu Japon radyosunun haberi yayınladığı sırada Apple’a ulaşım sağlanamadı. Bu haber yayınlandıktan sonra HonHai Precision Industry olarak da bilinen ama herkes tarafından kabul edilen adıyla Foxconn bu konu üzerine yorum yapmayı reddetti.