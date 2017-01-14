Apple’dan Yeni 3 Reklam

Apple, yeni özellikleri ve cihazları ön plana çıkarmak adına 3 yeni reklam filmi yayınladı

Güncellenme 14 Ocak 2017 22:31

Apple bugün, YouTube kanalında yeni yayınlanan AirPod'ları vurgulayan üç reklam paylaştı. Reklamların ikisi, Siri ve anlık eşleştirme gibi AirPod özelliklerine odaklanırken, üçüncü reklam cihazın tasarımını sergilemeye odaklanıyor.

Eşleştirmenin vurgulandığı reklamda bir adam AirPods şarj kutusunu açar ve iPhone 7 ile anında eşleşmelerini izler. Daha sonra, kamera yakınlaştırıldıkça bir otomobilin yanında dans etmeye devam eder. Sonunda, Apple'ın iPhone 7 Sloganı ekranda belirir.

Siride, bir adam iki kez Siri'yi etkinleştirmek için AirPod'a basar ve bir şarkı çalmasını ister. Siri’nin şarkı açması ile birlikte adamın sokakta dansına yer verilir.

Son reklamda AirPods, siyah bir arka planda müzik notaları olarak kullanılır. Reklam sonunda ayrıca AirPod şarj kutusu açılışına ve AirPod'ların bir iPhone ile eşleştirilmesine de hızlı bir şekilde yer verilmiş

Apple ayrıca, "Close Your Rings" adlı YouTube kanalına yeni bir Apple Watch Series 2 reklamı yükledi. Bu reklam, Apple Watch'taki popüler spor özelliklerinden olan günlük hareketleri, egzersizleri ve ayakta kalma hedeflerini ön plana çıkıyor.