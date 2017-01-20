Apple’dan iPhone X Gelebilir

Apple tarafından bu yıl piyasaya sunulacak olan telefonun farklı adlandırılabileceği belirtildi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 21:39

Apple iPhone serisinin yeni modelini bu yıl yine Sonbahar ayları itibariyle piyasaya sunacak. Geçtiğimiz yıl iPhone 7 serisinin tanıtımı yapılırken bu yıl beklentiler piyasaya iPhone 8 ile giriş yapılması. Fakat gündeme gelen son iddialarda Apple tarafından yeni bir değişikliğe gidilebileceği ve iPhone X modelinin tanıtılabileceği belirtiliyor.

Roma rakamlarında 10 anlamına gelen bu X harfinin özellikle iPhone onuncu yıldönümü için özel olarak seçileceği ve bu nedenle sadece bu yıl ile sınırlı kalabileceği belirtiliyor. Uzun zamandan beri piyasaya çıkacak yeni telefonlar ile ilgili çok farklı bilgiler konuşulurken Apple tarafından onuncu yıla özel olarak çok iddialı ve güçlü modelinin geliştirileceği de konuşuldu. Bu bakımdan isim değişikliğinin yapılması da bugüne kadar yapılan sızdırmalara bakıldığında oldukça kabul edilebilir.

Apple tarafından yeni iPhone modeli ile ilgili hiçbir açıklama yapılmasa da iPhone X ile gelecek bir telefon kuşkusuz kullanıcıların çok daha dikkatini çekecek. Fakat gündemde yer alan iddialar arasında iPhone X adının şu anda sadece çalışmalarda kod adı olarak da kullanılabileceğin de söyleniyor. Bu açıdan isim ile ilgili sızdırılan bilgiler şu anda iPhone adına oldukça kafa karıştırmış durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde yapılacak yeni sızdırma iPhone için neler söyleyecek.