Apple’dan Dev Hamle

Apple sürücüsüz araç teknolojisi için gereken izni Kaliforniya Eyaletinden aldı.

Güncellenme 15 Nisan 2017 18:21

Ünlü Amerika teknoloji devi olan Apple’ın “Sürücüsüz Araç Teknolojisi” adı altında gerçekleştirmiş olduğu projenin test aşamaları için Kaliforniya eyaletinde yapılması için izin aldı.

Konu üzerine Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresinden (DMV) yapılan açıklamada, Apple’ın sürücüsüz araç teknolojisi için yapmış olduğu teklifin kabul edildiği söylendi. Böylelikle Kaliforniya’nın kamuya açık yollarında gözetmenler eşliğinde Apple’ın sürücüsüz araçlarının denenebilmesi sağlanmış oldu.

Apple Farklı Alanlar Arıyor!

Günümüzde Apple’ın düşüş yaşayan iPhone telefonları ve MAC bilgisayar satışlarından yaşamış olduğu kaybı “Project Titan” adı verilen yeni sürücüsüz araç teknolojisi programı sayesinde telafi edebileceğini savunan uzmanlar, bu hızla artan sürücüsüz araç teknolojisini rekabetinde Apple’ın da diğer firmalar gibi zorlanabileceğini söylüyorlar.

Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, General Motors, Ford, Nissan ve Honda gibi araç firmalarının da Apple’ın dışında Kaliforniya eyaletinde sürücüsüz araç teknolojisini geliştirmek için izinleri bulunuyor.

Bütün bunların yanı sıra teknoloji sektöründe bir dev olan Google, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla ile özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasını sağlayan Uber, Kaliforniya eyaletinde sürücüsüz araç teknolojilerini test ediyor.

Kısacası Kaliforniya eyaleti bu tarz teknoloji testleri yapabilmek için çoğu şirket tarafından cennet görevi görürken, Kaliforniya eyaletinin de gelişmesinde önemli yerler tutmakta. Kaliforniya eyaleti teknoloji devleri için bir yuva halini almış durumda.