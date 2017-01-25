Apple'dan AirPods İçin Özel Uygulama: "AirPods'umu bul"

Apple için AirPods kulaklıklar pek çok tartışma getirirken, geçtiğimiz günlerde iptal edilen uygulamanın yerine Apple tarafından resmi yeni bir uygulama getirildi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 21:08

Yeni ürün olarak piyasaya sunulan ve kullanıcılar tarafından ilgi ile kabul edilen AirPods'un, artık Telefonumu Bul uygulaması üzerinden nerede olduğu aranabileceği açıklandı. Yapılan bu açıklama en çok AirPods sahiplerini sevindirdi. Bu yenilik sayesinde kullanıcıların kaybolan AirPodslarını bulması kolay olacak.

AirPods’umu Bul Özelliği Geldi!

Apple için getirilen bu yeni özellik, tüm kullanıcılar için ücretsiz bir şekilde sunulacak. Kulaklıkların küçük olması kaybolması sırasında bulunasın zorlaştırırken, AirPods için geliştirilen yeni uygulama sayesinde bulmak kolaylaşacak. Kulaklıklardan bir tanesi dahi kaybolsa AirPods uygulaması üzerinden gerekli destek sağlanacak. Fakat cihazların bulunması için Bluetooth kapsama alanı içinde olması gerekecek. Eğer AirPods kapsama alanı dışındaysa herhangi bir şekilde bulunması söz konusu olmayacak.

Özel Ses Çıkaracak!

AirPods için geliştirilen bu yeni uygulama sonrasında cihazın özel bir ses çıkacağı belirtilirken, bu ses sayesinde daha net bir şekilde AirPods’un yerinin bulunmasını sağlayacak. Kapsama alanı dışında kalan cihazlar için ya da şarjı biterek kapanan cihazlar için de farklı bir özellik devreye alınmış durumda. Bu tür durumlarda AirPods için en son tespit edilen yer AirPods uygulaması üzerinden gösterilecek ve böylece kullanıcılar son yerini de kontrol edebilir.