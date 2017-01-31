Apple Yeni iPhone Modellerinde Fiyat Artışına Gidebilir!

iPhone 8 ile birlikte ekran teknolojisini yenileyecek olan Apple’ın iPhone fiyatlarında ciddi bir artışa gidebileceği konuşuluyor.

Güncellenme 31 Ocak 2017 20:11

2017 yılında yeni bir modeli ile piyasaya giriş yapacak olan Apple, özellikle yeni telefonlarında ekran teknolojisini yenileyecek. Bugüne kadar OLED ekran teknolojisine geçiş yapmaya Apple, iPhone'un yeni modeli ile birlikte bu yeni ekran teknolojisini de telefonlarına taşımak istiyor.

Fiyatları Etkileyecek!

Apple’ın maliyetlerin yükselmesi nedeniyle cihazların fiyatlarında da artışa gitmesi bekleniyor. Mevcut ekran teknolojilerine göre daha pahalı olan fakat çok da iyi bir performans sunan OLED ekranlar cihazların üretiminde maliyeti yükseltecek en önemli kalemlerden birisi olacak. Özellikle Apple tarafından Mart ayında yapılan bir yatırım göz önünde bulundurulduğunda bu yatırımların cihaz satışları ile birlikte karşılanması, kuşkusuz Apple’ın en önemli amaçlarından bir tanesi olacak.

Mart ayında 50 milyon dolarlık bir yatırım yapan Apple, bu yatırımı ile birlikte cihazların ekran teknolojisi için de ilk adımı atmıştı. Bu bakımdan piyasaya sunulacak yeni telefonlarda ekran teknolojisinin değişmesine kesin gözüyle bakılırken bu yatırımlar ve maliyetler doğrultusunda 2017 yılına piyasaya sunulacak yeni modellerin ne kadarlık bir etiket fiyatına sahip olacağı da merak ediliyor.

Özellikle son dönemlerde yapılan etiket fiyatları üzerinden ciddi tartışmalar yapılırken bu etki ile fiyatların daha da artacak olması kuşkusuz Apple adına en büyük handikaplardan birisi olacak.