Apple Yapay Zekaya Yoğunlaşıyor!

Kendi kendine öğrenen makine sistemleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Apple, önümüzdeki dönemlerde pek çok farklı çalışmaya imza atabilir.

Güncellenme 01 Ocak 2017 23:24

Son dönemlerde teknoloji dünyasının en önemli gündemlerinden bir tanesi yapay zeka sistemi. Yapay zeka sisteminin öğrenebilir yapıda olması, bu konuda pek çok farklı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlarken Apple tarafından üzerinde çalışılan projelerde farklı seçeneklerin sunulacağı belirtildi. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde yeni duyuruların yapılabileceği bu yeni proje pek çok farklı özellliği kullanıcılar için de sunabilir.

Görseller Gerçek Mi Sahte Mi?

Şimdiye kadar gelen bilgiler arasında özellikle gerçek ile sahte resmin ayrılması noktasında yeni sistemin çok önemli bir yeteneğinin olacağı ve bu sayede yayınlanan görsellerin sahte ya da gerçek olup olmama noktasında çok önemli bir ayrımın yapılabileceği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde Apple tarafından yapılacak yeni çalışmalar sayesinde sosyal medya gibi pek çok farklı alanlarda paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığı net bir şekilde görülebilecek. Bu açıdan uzun zamandan beri dünyanın üzerinde konuştuğu ve tartıştığı konuda teknolojik bir yardım sunulacak. Geliştirilecek sistem yapacağı incelemelerde internet üzerinden de fotoğrafın farklı kaynaklardaki görüntüsünü araştıracak. Böylece fotoğraflar üzerinde herhangi bir oynamanın olup olmadığı da kolay bir şekilde belirlenebilecek.

Apple tarafından üzerinde uzun zamandan beri çalışan yapay zeka için böyle bir yeniliğin sunulması kuşkusuz gerçeklik konusunda kullanıcılara önemli bir destek verecek.