Apple Watch’a Sinema Modu Geldi!

Apple tarafından piyasaya sunulan ve beklenen ilgiyi hala göremeyen Apple Watch için yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Güncellenme 26 Ocak 2017 23:44

Akıllı saat sektörünün lideri durumundaki Apple, Apple Watch ile sektörde yüksek satışları hedeflese de akıllı saat sektörünün beklenen düzeyde olmaması bu konuda markanın düşük gelir elde etmesine neden oluyor. Öyle ki konu ile ilgili paylaşılan son bilgilerde Apple Watch satışlarının oldukça düşük seviyede olduğu ve markanın bu durumdan memnun olmadığı belirtilmişti. Fakat mevcut kullanıcıların memnuniyetinin sağlanması ve özellikle akıllı saatlerin daha da tercih edilebilir hale gelebilmesi adına çeşitli geliştirmeler yapan Apple son olarak akıllı saatlere sinema modunu getirdi.

Sinema Modu Ne Özellikler Sunacak?

Sinema modu ya da tiyatro modu olarak da bilinen bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar tüm bildirim ve sesli uyarıları kapatma imkanı olacak. Herhangi bir iş yaparken ya da film izlerken devreye alınabilecek olan bu özellik sayesinde kullanıcıların belirli bir süre boyunca bildirimler ile rahatsız edilmemesi planlanıyor. Kol hareketlerine karşı duyarsız kalan bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların daha rahat ve sakin bir süre yaşaması mümkün olacak.

Bu konuyla ilgili yapılan tanıtımlarda Apple Watch sinema modunun akıllı saatler için geliştirilen işletim sistemi güncellemesi ile sunulacağı belirtilirken, Watchos 2.2 güncellemesi alan tüm kullanıcıların siname modunu kullanabileceği ifade edildi. Mevcut mod dışında yeni güncellemede nelerin geleceği detaylı olarak paylaşılmazken resmi olarak güncellemeni kullanıma sunulmasının ardından bu konuda merak edilen soruların yanıtlanması bekleniyor.