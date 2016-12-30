Apple Watch Series 2 Ve Nike+ Fiyatı Ne Kadar?

Apple Watch Series 2 tanıtımları ile birlikte akıllı saat sektöründe adeta yeni bir dönem başladı. İşte detaylar.

Güncellenme 30 Aralık 2016 13:42

Apple, Apple Watch adını verdiği yeni akıllı saati ile piyasaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren akıllı saat kavramını yaratarak tüm firmalara da örnek oldu. Bu girişim sonrasında pek çok farklı marka tarafından da akıllı saat sektörüne yönelik çalışmalar yapıldı. Fakat Apple Watch her zaman ön planda olmayı başardı ve Apple için yüksek satış rakamlarını da getirdi. Şimdi ise Apple Watch Series 2 ve Nike+ olarak sunulan yeni modeller piyasaya konuşuluyor.

Peki Cihazların Fiyatları Ne Kadar?

Apple Watch Series 2, yeni kasa ve kayış seçenekleri ile birlikte 1049 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Cihazlar piyasaya ise Ekim ayının sonuna doğru girdi. Nike+ modelleri için satışlar 28 Ekim 2016 itibarıyla başladı. Apple Watch’ın ilk serisine göre tasarım anlamında büyük faklılıklar sunmadığı görülen yeni akıllı saat modellerinde donanımsal geliştirmeler ve dalgıç sınıfı su altı basıncına dayanıklı izolasyon özellikleri dikkat çekti. Yerleşik GPS, 50 metre suya dayanıklı tasarım, yeni ve süper hızlı çift çekirdekli işlemci, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en parlak ekran, aktif, motive ve bağlantıda kalmanıza yardımcı olan özelliklerle gelen Apple Watch Series 2 bu bakımdan akıllı saatler için en büyük dikkat çeken saatlerden birisi oldu.