Apple Watch Satışları İyi Gidiyor

Apple tarafından geliştirilen akıllı saat modellerinden en iddialı olan Apple Watch son modeli ile birlikte de bu alanda yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Güncellenme 08 Şubat 2017 22:02

Akıllı saat sektöründe her ne kadar olumsuz tablolar çizilmiş olsa da Apple bu alanda en iddialı markalardan birisi olarak gelir sağlamayı başarıyor. Geçtiğimiz çeyrekte 6 milyon adet cihaz satıldığını açıklayan Apple, sadece akıllı saatlerden 2.6 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başardı. Bu bakımdan akıllı saat pazarının şu anda yüzde 80'inini elinde bulunduran Apple, saatlerde yapacağı güncellemeler ve yeni geliştirmeler sayesinde çok daha iddialı bir hale gelebilir.

Özellikle pek çok markanın akıllı saat sektöründeki mevcut durum nedeniyle yeni bir model üretmeyi düşünmemesi bu konuda Apple’ın şansını daha da arttırıyor.

Apple Gücü İle Apple Watch Yükseliyor!

Teknoloji dünyasındaki gücü sayesinde yüksek fiyatlar ile piyasaya giriş yapsa da Apple, bu konuda herhangi bir endişe taşımıyor. Böylece başarıya ulaşmayı da kendi adına kolaylaştırıyor.

Apple Watch satışları için yapılan araştırmalarda satışların üstelik yüzde 12 gibi bir oranda artış yaşadığı da görülüyor. Bu açıdan her ne kadar diğer markalar tarafından akıllı saat sektöründe ciddi gelir kayıplarının olduğu ve satışların istenilen düzeyde olmadığı belirtilse de Apple gibi markalar bu alanda hem daha fazla satmaya hem daha fazla gelir elde etmeyi başarabiliyor. Apple'ın sektördeki en yakın rakibi Samsung olsa da Samsung bu konuda oldukça geride.