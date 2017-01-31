Apple Watch İşletim Sistemi İçin Beta Geldi

Apple Watch adı verilen akıllı saatlerde kullanılan işletim sistemi için Apple yeni bir geliştirici sürümünü yayınladı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 21:11

Apple Watch 3.2’nin ilk betası geliştiriciler için yayınlandığı belirtildi. Böylece işletim sisteminin yeni versiyonunda neler olduğu ve nelerin değişeceğini yakından takip edilmeye başlandı. Yeni versiyonda ilk olarak göze çarpan özellik ise kuşkusuz daha öncede gündeme gelen tiyatro modu. Kullanıcıların ilgisini çeken tiyatro modu için artık kolay bir şekilde test aşamasına geçiş yapılabilecek.

Apple Watch Deneyimi Artacak!

Kişiler internet üzerinden yapacakları indirme işlemleriyle birlikte geliştirici sürümü üzerinden tiyatro modu denenebilecek. Yeni işletim sisteminde dikkat çeken diğer bir özellik ise uzun zamandan beri tartışma konusu olan sesli asistanın artık daha da yetenekli bir hale gelmesi. Öyle ki Siri adı verilen yeni asistan için artık Apple Watch üzerinden tam bir destek alınabilecek.

Bu da cihazların kullanılması ve işlemlerin daha pratik bir şekilde yapılması adına büyük bir kolaylık sağlayacak. Üstelik yeni asistan üçüncü parti uygulamalar ile da sorunsuz bir şekilde destek sağlayabilecek. Bu bakımdan iPhone modellerinden görmeye alışkın olduğumuz Siri kullanımları da artık akıllı saat ile birlikte benzer bir şekilde kullanılabilecek. Bugüne kadar oldukça dikkat çeken işletim sisteminin yeni versiyonunun güncellenmesi en çok Apple Watch kullanıcılarını sevindirecek.