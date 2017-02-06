Apple Watch Bataryası Büyüyecek

Apple tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu Apple Watch adı verilen akıllı saatlerde pil ömrünü uzatabilir.

Güncellenme 06 Şubat 2017 23:11

Apple Watch akıllı saatler için yeni geliştirmeler yapmak isteyen bu konuda patent başvurularını da yapmayı ihmal etmiyor. Sadece saatlere özgü özellikleri için çalışmaların sürdürüldüğü firmada yeni patent pil ömrünün uzatılması konusunda önemli bir avantaj sağlayacak. Bugüne kadar farklı yöntemleri deneyen marka, Apple Watch pil ömrü konusunda istenilen düzeye bir türlü gelemedi. Üstelik son çıkarılan modellerde de iki günlük bir pil ömrü belirtilmiş olsa da kullanımlarda her akşam kullanıcıların saati şarja takması zorunlu hale geliyor. Bu açıdan hem müşteri memnuniyetinin sağlanması hem de akıllı saatlerin daha iyi bir performans olarak uzun süreli kullanımlar tanıması adına Apple’ın pil ömründe önemli bir geliştirme yapması zorunlu görülüyor.

Yeni Patent İçin Başvuru Yapıldı

Yeni patent için elde edilen bilgilerde bataryayı saatin içinde kullanmayan Apple, akıllı saatinin kayışı boyunca bataryayı ince kayış içerisine dahil etmenin yollarını arıyor. Böylece ince ve daha uzun bir bataryanın kullanılabilecek olması batarya kapasitesinin de artırılmasını sağlayacak. Bu açıdan yeni patent batarya ve pil ömrü konusunda önemli bir gelişme sağlanabileceğini gösterirken özellikle bu özelliğin kesin olarak kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor. Firma tarafından yapılacak denemeler sonrasında özellikle yeni sistemin başarılı sonuç vermesi halinde bu sisteme geçiş yapılması mümkün görünüyor.