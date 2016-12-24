Apple Watch 3 Çalışmaları Hızlanıyor

Apple tarafından akıllı saat serisinin yeni versiyonu olacak Apple Watch 3 için önemli tasarım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Güncellenme 24 Aralık 2016 17:43

İlk Apple Watch tanıtımı itibariyle akıllı saat konusunda en çok ilgi çeken markalardan bir tanesi Apple olurken Apple yaptığı son tanıtımlar ile birlikte Apple Watch 2 serisini piyasaya sunmuştu. Yapılan bu açıklamalar tanıtım sonrasında akıllı saat konusunda kişiler çok daha güçlü bir seçeneğe sahip olurken önümüzdeki yıllarda piyasaya sunulacak.

Apple Watch 3 Geliyor!

Bu yeni model ile birlikte kullanıcılar oldukça farklı özelliklere sahip ve daha bağımsız bir telefon akıllı saat kullanma imkanı elde edecek. Şu ana kadar yapılan sızdırmalarda telefonlarda akıllı saatte yer alacak teknik detaylar ve özellikler bilinmese de tasarım anlamında pek çok çalışma sızdırılmış durumda.

Özel Titreşim Motoru Var

Akıllı saatte yer alacak yeni özelliklerde özel bir titreşim motorunun de kullanıldığı görülürken bu sayede akıllı saat çok daha başarılı bir versiyonu ile sunulacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda özellikle akıllı saat için en büyük eleştiri farklı cihazlara daha bağımlı olunması ve bu nedenle tek başına tam bir performansın elde edilememesi. Fakat Apple Watch 2 ile birlikte bu konuda ciddi bir iyileştirme yaşayan Apple önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunacağı yeni akıllı saat ile birlikte şartları çok daha iyi bir hale getirecek. Bu açıdan yapılan sızdırmalar akıllı saat seven ve Apple’dan yana tercih yapan kişiler için de oldukça heyecan yaratmış durumda.