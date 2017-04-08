Apple Ücretsiz Video Uygulamasını Yayınladı

Apple tarafından yapılan son açıklamalarda ücretsiz video uygulamasının kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Güncellenme 08 Nisan 2017 19:22

Apple bugüne kadar pek çok farklı uygulama ve sistemi kullanıcıların sunarken ücretsiz video uygulamasını kullanıma sunulması oldukça dikkat çekti.

iOS 10.3 işletim sistemine sahip cihazlar de kullanılabilecek olan bu uygulama kişilerin video düzenlemelerini kolay bir şekilde yapmasını sağlıyor. Basit arayüzü ve farklı efektleri sayesinde kişilerin video üzerinden pek çok farklı işlem yapabilmesine sağlayan yeni uygulama özellikle piyasada kullanımda olan pek çok farklı uygulamanın özelliklerini barındırıyor.

Küçük Ama Etkili

49 megabayt gibi küçük bir boyutu bulunan uygulama özellikleriyle dikkat çektiği gibi pek çok kişinin video uygulamasını da düzenlemesini kolay bir hale getiriyor. Apple Clips olarak adlandırılan yeni uygulama üstelik konuşma balonları ya da çizgi roman efekti gibi pek çok farklı özel içeriğe de sahip.

Böylece kişiler videolarını düzenlemenin yanı sıra farklı efektler ile videolarını değiştirebilecek. Kayıt esnasında akıllı seslendirme yapabilme ya da müzikler ekleme yine programın önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Sosyal ağlarla entegreli bir şekilde çalışabilecek olan yeni uygulama düzenlenen videoların direk sosyal ağ hesaplarında paylaşılması için özel seçenekler sunuyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerden itibaren bu konuda Apple’ın daha fazla ön plana çıkması ve uygulaması ile popüler hale gelmesi bekleniyor.