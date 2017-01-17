Apple, Macbook 2017 Yılında 32GB RAM İle Gelebilir

MacBook Pro tanıtımları sonrasında Apple çok fazla beklenenleri piyasada bulamazken, 2017 için yeni iddialar konuşulmaya başlandı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 22:01

2016 MacBook Pro Apple için popüler bir cihaz olarak görülse de pil ömrünün azalması, genişleme bağlantı noktalarının kaybolması ve profesyoneller için daha az özelliklerle ilgili kullanıcı şikayetleri oldukça yoğundu. Üstelik Apple yöneticileri kendilerini tasarım noktasında savunarak bir anlamda tartışma da başlattı.

2017’de Nasıl Gelecek?

Apple'ın bu problemlerin en azından bir kısmını gidereceği ve daha iyi bir cihaz ile piyasaya gireceği bekleniyor. Fakat özellikle genişleme bağlantı noktalarının cihazlarda yeniden yer alması beklenmiyor. Ancak pil ömrü ve daha güçlü bileşenler gibi yeni özellikler ile MacBook Pro modeller piyasaya sunulabilir. Apple, ZDNet'in bildirdiği gibi, Apple'ın profesyonel Mac kullanıcılarına daha çok istekte

32 GB RAM Dikkat Çekiyor!

Güç ve performans kullanıcıların en çok ilgi duyacağı yükseltmeler arasında. Son günlerde yoğun olarak konuşulan 15-inç MacBook Pro'daki 32GB RAM seçeneği ise yeniden MacBook Pro modellerinin sektörde parlamasını sağlayabilir. Eğer konuşulanlar ve iddialar doğruysa 2017 yılının dördüncü çeyreğinde üretime girecek modeller ile birlikte Apple yeni bir dönem başlatacak. Şimdiden yeni iddialar ile birlikte MacBook Pro kullanıcılarda heyecan yaratmayı başarmış durumda. 32 GB RAM ile gelecek yeni model, bugüne kadarki tüm olumsuzlukları unutturabileceği gibi firmanın çok yüksek satış rakamlarına ulaşmasını sağlayabilir.