Apple, kan şekerini ölçecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. İşte detaylar.

Güncellenme 13 Nisan 2017 15:55

Şeker sorunu yaşayan kişiler için pratik şeker ölçmek her zaman cazip olurken, Apple bu konuda durumu daha da iyi hale getirecek. Yapılan son açıklamalara göre kansız ve acısız bir şekilde kan şekerinin ölçülebileceği belirtildi. Bu konuda yapılan ilk paylaşımlar sonrasında konuyla ilgili beklentiler de artarken, özellikle kronik şeker sorunu yaşayan kişiler için projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması, büyük bir kolaylık sağlayacak.

Doktora Yönlendirme Yapılacak

Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda, Apple tarafından geliştirilecek olan sistemde, kan şekerinin sürekli kontrol altında tutulabileceği ve gerekli görüldüğü takdirde kişilerin doktora yönlendirilebileceği belirtildi. Konuyla ilgili elde net bilgiler elde edilmezken, Apple'ın glikoz izleme sensörü geliştirmeye çalıştığı ve bu sayede şekerin kolay bir şekilde takip altına alınabileceği belirtildi. Yapılacak çalışmalarda, glikoz ölçecek olan sistemin, cilt üzerinden bu işlemi yapabileceği ve böylece kişilerin sürekli şeker ölçümünü izleyebileceği belirtildi. İleri sağlık hizmetleri kapsamında geliştirilecek olan projede, Apple’ın başarıya ulaşması bu konuda oldukça önemli bir veri sağlayacak.

Bu konuda ön plana çıkan cihaz ise Apple Watch. Apple Watch sistemine şeker sistemini entegre etmek isteyen Apple, bu konuda şu ana kadar başarılı bir süreci geride bırakmış durumda. Proje ile ilgili tahminlerde ise 2018 yılı itibari ile sistemin kullanılabileceği belirtiliyor.