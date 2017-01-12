Apple Kampüsü Hazır Değil!

Apple tarafından uzun zamandan beri özel olarak çalışmaların sürdürüldüğü kampüste çalışmaların oldukça temel düzeyde olduğu görüldü.

Güncellenme 12 Ocak 2017 20:36

Apple tarafından yapılan planlamalarda 2017 yılı itibariyle yeni hazırlanan kampüse geçiş öngörülmüş olsa da son hali görüntülenen kampüste çalışmalar oldukça başlangıç aşamasında. Görüntülenen yeni merkez şu anda taşınabilir durumda olmadığı gibi Apple'ın planlarının uzun bir süre daha ertelenebileceği ortaya çıktı.

Kampüs Çamur İçinde

Özellikle bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle şantiyenin tam anlamıyla çamura dönmesi mevcut inşaatların devam etmesini de önlerken Apple’ın bu konuda büyük bir gerileme yaşadığı ve başarısız bir çalışma yürüttüğü görüldü.

Apple tarafından yapılan anlaşmalar ile birlikte bu yılın başında her ne kadar geçiş yapılmak istense de mevcut inşaat planına göre şu anda herhangi bir taşınmanın yapılabilmesi söz konusu değil. Konu ile ilgili gündeme gelen haberler sonrasında Apple farklı kullanıcılar tarafından eleştirilmiş olsa da henüz mevcut durum hakkında Apple cephesinden bir açıklama gelmedi.

Sosyal Medyada Dalga Geçildi

Taşınma işlemlerinin ne zaman yapılacağı ya da kampüs çalışmaları, inşaatı ile ilgili mevcut durumun ne olduğu basınla paylaşılmadı. Fakat özellikle sosyal medyada oldukça ilgi gören ve Apple’ın sert bir şekilde eleştirilmesine neden olan bu konu ile ilgili kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir açıklama yapılabilir.

Bu bakımdan önümüzdeki günlerde Apple tarafından yapılacak açıklamalar ile birlikte mevcut durum hakkında tüm soru işaretleri giderilebilir.