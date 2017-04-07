Apple, iPhone 8’de OLED Kullanacak!

Apple 2017 yılı sonuna doğru çıkaracağı iPhone 8 modellerinde Samsung üretimlerini kullanacak.

Güncellenme 07 Nisan 2017 22:45

Apple bu yıl piyasaya sunacağı iPhone 8 modelleri ile oldukça dikkat çekmiş durumda. Yapılan son paylaşımlarda özellikle telefonlarda yer alacak donanımlar ile ilgili detaylar netleşmeye başlarken telefonlarda Samsung tarafından üretimi gerçekleştirilen OLED panellerinin kullanılacağı belirtildi. Bu açıdan kullanıcılar önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek olan iPhone 8 modelinde özellikle ekran görüntüsünü Samsung’a borçlu olacak.

OLED Paneller Samsung’tan

OLED panel konusunda Samsung tüm dünyada ön plana çıkmayı başaran bir marka olurken, yapılacak çalışmalar neticesinde sadece Samsung için değil pek çok farklı marka için ekran teknolojileri daha iyi bir hale getirilebiliyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde Apple tarafından yapılacak satın almalar ile birlikte bu konuda markaya çok ciddi bir destek sağlanmış olacak.

Yapılan paylaşımlara göre Samsung'un sadece bu ekran teknolojisi için 9 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı belirtilirken bu yatırımlar sayesinde marka diğer rakiplerine karşı da ürün satmaya başarabiliyor. Özellikle Apple ile yapılan ilk anlaşmalarda 70 milyon ünitenin tedariği konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Bu açıdan önümüzdeki günlerden itibaren Samsung Apple’a bu konuda önemli bir destek sağlayacak.

Apple Samsung’tan alacağı paneller sayesinde ekran teknolojisini geliştirme ve daha iyi bir hale getirme noktasında da ciddi bir avantaj elde edecek.