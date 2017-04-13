Apple iPhone 5 Desteğini Kesecek

iPhone 5 için yolun sonu yavaş yavaş geliyor. İşte Apple’ın iPhone 5 ile ilgili resmi takvimi.

Güncellenme 13 Nisan 2017 15:30

Bir dönemin en efsane telefon modellerinden birisi olan iPhone 5 için destek süresi bitecek. Apple cihazları için genel bir süreç olan destek kesme süreci şu anda iPhone 5 için uygulanacak. iPhone 5 desteğinin kesilecek olması, kişilerin iPhone 5 kullanımlarını da önleyecek. Zira kişilerin hiçbir şekilde destek alması söz konusu olmayacağı gibi yazılım güncellemesi de yapılamayacak. Bu nedenle kişilerin iPhone 5 kullanımı kısa süre içerisinde güvensiz bir hale gelecek.

iPhone 5 Desteği Ne Zaman Bitecek?

iOS 10 için gelecek yeni güncelleme sonrasında iPhone 5 ile birlikte aynı seriden olan iPhone 5c için de destek kesilecek. Bu bakımdan kullanıcıların bundan sonraki süreç içerisinde iPhone 5 ve iPhone 5C için destek alması söz konusu olmayacak.

Apple destek konusunda en önemli firmalardan birisi olsa da iPhone 5 için desteğin kesileceği net bir şekilde belirtildi. Açıklamalarda çok önemli bir detay da vurgulandı. Öyle ki iPhone 5 için 32bit desteği bırakılacak. 64 bit versiyonu için kişilerin iPhone 5 desteği alabilmesi mümkün. Yapılacak güncelleme sonrasında iPhone 5 yerine kullanıcıların diğer versiyonlara geçiş yapabilmesi de mümkün. Bu bakımdan iPhone 5 kullanım oranlarının düşmesi ile birlikte diğer modeller için yükseliş yaşanması da söz konusu.