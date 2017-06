Apple, iOS 11 Beta 2 Sürümünü Yayınladı

Apple tarafından yapılan açıklamalarda iOS 11 Beta 2 sürümünün geliştiricilere sunulduğu belirtildi.

Güncellenme 22 Haziran 2017 19:06

Apple geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği iOS 11 için Beta 2 sürümünü yayınladı. Sadece geliştiricilere açılan bu yeni sürüm ile birlikte pek çok farklı özellik kullanılabilir duruma geldi.

Apple, iOS 11 Beta 2 Sürümünde Neler Var?

Apple iOS 11 Beta 2 versiyonunda kullanıcıların telefon kullanmasını daha da iyi hale getirecek pek çok yenilik bulunuyor. 404.6 megabayt büyüklüğünde olan bu dosya, özellikle çok geniş bir paketin kullanıcılara sunulacağını gösterirken özellikle ilk beta sürümündeki pek çok hatanın giderildiği ve telefonlardaki sistem performansının da iyileştirildiği belirtildi.

Apple, iOS 11 Beta 2 Hangi Cihazlarda Desteklenecek?

Şu anda geliştiricilere sürülen sunulan bu özel versiyon kullanıcılara sunulması halinde tüm cihazlarda desteklemeyecek. Öyle ki sadece 64 bit desteği olan telefonlarda ve cihazlarda kullanılabilecek olan bu versiyon için kullanıcıların aşağıda yer alan cihazlardan birisine sahip olması gerekecek;

iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil

Yapılacak bu güncelleme özellikle iPhone 5 iPhone 5C iPad 3 iPad 4 modellerine alınamayacak ve bu nedenle bu cihazları kullanan kullanıcılar yeni versiyona geçiş yapamayacak.