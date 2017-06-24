Apple ile IKEA AR uygulaması geliştiriyor

Apple ile IKEA arasında yeni bir uygulama geliştirebilmek adına ortaklığın başladığı belirtildi.

Güncellenme 24 Haziran 2017 17:46

Atılım yapmaya hazırlanan Apple, özellikle farklı markalar ile yaptığı çalışmalar sayesinde adını sıkça duyuracağa benziyor. Konulan bilgilerde Apple ile IKEA arasında yeni bir anlaşmanın yapıldığı ve bu anlaşma dahilinde özel AR uygulamalarının geliştirileceği belirtildi. Özellikle pek çok alanda insanların işlerini kolaylaştırabilir seviyede olan AR uygulamasının, Apple ve IKEA tarafından geliştirilecek olması pek çok farklı alanda kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak.

Mobilyalar Kolayca Görülebilecek

Müşteriler evlerinde mobilyanın nasıl görüneceğini merak etmesi halinde, bu AR uygulamalarını kullanabilecek ve evlerindeki görüntülerini daha net bir şekilde görebilecek. Böylece yeni bir mobilya almadan önce evdeki ortama mobilyanın ayak uydurup uyduramayacağı kolay bir şekilde görülebilecek. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlar sonrasında iki marka da oldukça dikkat çekerken önümüzdeki günlerde bu çalışmaların piyasaya sunulması ve kullanıcıların bu uygulamayı kullanmaya başlaması bekleniyor.

AR Uygulaması Nasıl Kullanılacak?

64 bit işlemciye sahip iPhone ve iPad’lerde çalışması beklenen uygulamanın, özellikle IKEA üzerinden alışveriş yapan ve dekarasyonu seven kullanıcılar tarafından tercih edilmesi bekleniyor. Uygulama ile ilgili paylaşılan takvim bilgilerinde ise Sonbahar ayı itibariyle uygulamanın kullanılabileceği ve bu bakımdan özellikle uygulamayı bekleyen kişilerin Eylül ayını beklemesi gerektiği ifade edildi.