Apple Dizüstü Bilgisayar Sektöründe Geri Planda!

Dizüstü bilgisayar alanında yapılan ciddi bir hakimiyeti olsa da markanın bu alanda geri planda kaldığı belirtiliyor.

Güncellenme 13 Nisan 2017 16:58

Uzun zamandan beri dizüstü bilgisayar alanının en çok satan ve en çok popüler olan markası Apple olsa da özellikle son açıklanan istatistikler bu konuda sıralamanın değiştiğini gösterdi. Yapılan açıklamalara göre özellikle birinci sırada yer alan marka Lenovo oldu. Tüm dünya genelinde en çok tercih edilen marka olarak Lenova’nın ardından ikinci sırada Asus geliyor. Asus’u takip eden markalar sırasıyla şu şekilde Dell, HP, Ace,r Apple, MSI, Razer, Samsung ve Microsoft. Açıklanan yeni sıralamada iPhone 5 sıraya kadar gerilemiş durumda.

Bu konu ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ise özellikle yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Diğer dizüstü bilgisayarlara göre fiyatların yüksek olması alım gücünü oldukça zor oluyor. Bu nedenle Apple diğer markalara göre daha az satıyor ve sıralamalarda daha geri planda kalıyor. Üstelik bilgisayarlardaki özelliklerinin uzun zamandan beri sabit kalması ve çok önemli güncellemelerin yapılmaması tüm kullanıcıların Apple'ın dışındaki markalara daha fazla ilgi göstermesini sağladı. Yayınlanan sıralamada Apple dışında en dikkat çeken detaylardan bir tanesi ise özellikle Microsoft ve Samsun gibi Dünya devlerinin son sıralarda yer alması. Öyle ki özellikle mobil sektörde bu markalar oldukça iyi bir durumda olsa da bilgisayar alanında güçlerine tam olarak yansımamış durumda.