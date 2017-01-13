Apple Bilgisayar Sektöründe İstediğini Alamadı

Apple tarafından 2016 yılında piyasaya sunulan Apple MacBook modelleri Apple imajını zedeledi.

Güncellenme 13 Ocak 2017 22:35

Bilgisayar pazarının en önemli üreticilerinden birisi olan Apple, 2016 yılı itibariyle piyasaya yeni MacBook modelleri ile giriş yaptı. Yeni bilgisayar tanıtımlarına Apple oldukça iddialı olsa da sektörden alınan raporlar Apple adına oldukça kaygı verici. Öyle ki Apple MacBook dizüstü bilgisayarların piyasaya sunulmasının ardından 2016 yılı itibariyle sektörde yüzde 9.8 oranında satış satış kaybı yaşandığı belirtildi.

Neden Düşüş Yaşandı?

Bu durumun en önemli sebepleri arasında ise yüksek etiket fiyatının yanı sıra artık MacBook modellerinde yeni özelliklerin kullanıcılara sunulmaması. Öyle ki daha önceki versiyonlarda yüksek etiket fiyatına karşın tasarım ve yazılım gibi alanlarda çalışma yapan ve MacBook kalitesini tercih etmek isteyen kişiler yeni ürünleri satın almakta sakınca görmüyordu.

Fakat Apple MacBook 2016 modellerinde hem yenilikçi tavır sergilenmemesi hem de kullanıcılara yeniden yüksek etiket fiyatlarıyla ürünler sunulması sorun yarattı. 2015 ve önceki versiyonlara sahip olan kullanıcılar yeni seriye geçmeyi istemezken bu durum satışların düşmesine neden oldu. Üstelik bilgisayar sektöründe MacBook ile yarışacak farklı cihazların 2016 yılı içerisinde piyasaya sunulması da Apple’ın satışlarının yükselmesinde ciddi bir kırıcı etki yaşattı. Microsoft tarafından sunulan ürünler farklı özellikleri ile dikkat çektiği gibi şimdiden yüksek satış rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir gelişme yaşamış durumda.