Apple, AirPods'ları Bulmayı Sağlayan Uygulamayı Kaldırdı!

Apple'ın AirPods için en büyük problemlerden biri küçük kulaklıkların bulunması. Apple bu konuda işleri artık daha da zorlaştırdı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 22:45

Geçen hafta Finder for AirPods adlı uygulama büyük bir ilgi görürken 3,99 Dolar'lık uygulama ile kaybolan Airpods için destek sağlanabiliyordu. Bu kulaklık sahibi olan kişiler için cazip bir durum olsa da Apple, duruma itiraz etti. Finder for AirPods uygulaması App Store'dan kaldırıldı.

Uygulama Nasıl Çalışıyordu?

Airpods için geliştirilen uygulama Bluetooth üzerinden kulaklık ile bağlantı kurarak kullanıcılara yakınlığı arttıracak bilgiler veriyor. Sıcak soğuk oyunu ile kulaklıklar uygulama üzerinden kolayca bulunabiliyor. Fakat Apple tarafından böyle bir uygulamaya destek verilmemsi ve mağazadan kaldırılması ciddi bir tartışma başlattı. Bu tartışmaların büyük bir bölümünde ise Apple’ın kulaklık satışlarını arttırmak adına böyle bir adım attığı öne sürülüyor. Bu bakımdan uygulama ile ücretsiz bir şekilde bulmak yerine Airpods için 69 dolar ödenmesi gerekiyor. AirPods için geliştirilen bulucunun üstelik kolay bir kullanıcı ara yüzü var. Böylece temel düzeydeki bir telefon kullanıcısının dahi uygulamayı kullanarak kulaklık için destek sağlaması mümkün.

Uygulama Neden Kaldırıldı?

Airpods için geliştirilen uygulama hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı. Apple’ın bu konuda sessiz kalması iddiaların daha da güçlenmesini ve olayın arkasında farklı amaçların olduğunu akıllara getiriyor. Şu ana kadar bilinen tek önemli detay, Airpods için geliştirilen uygulamayı alan kişilerin uygulama için iade talep edebileceği.