Apple Airpods SAR Değerleri Ne Kadar?

Teknoloji dünyasının en çok konuştuğu donanımlardan bir tanesi Apple Airpods olurken cihazın sağlık açısından durumu test edildi.

Güncellenme 01 Ocak 2017 18:22

Özgül Eminem Oranı olarak adlandırılan SAR değerleri özellikle teknolojik cihazlar için çok daha önemli. İnsan sağlığına zarar vermeyecek seviyelerde olması gereken SAR değerleri için Airpods teste tabi tutuldu.

Testler Tamamlandı!

Airpods için yapılan testlerde donanımların 0.466W/kg seviyesinde olduğu belirtilirken yapılan test sonuçları beklentilerin çok altında kaldı. Öyle ki sadece iPhone 7 modelinde dahi 1.38W/kg olarak belirlenen sar değerleri bu açıdan kulaklık için oldukça düşük ve insan sağlığına zararsız durumda.

Uzun Süreli Kullanımlara Dikkat!

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde kulaklıkların özellikle SAR değeri açısından uygun olmasının önemli bir avantaj sağlamasına rağmen kulaklıkların bir saatten fazla kullanılmaması gerektiği belirtildi. Bu açıdan sağlığını düşünen ve herhangi bir dezavantaj yaşamak istemeyen kişilerin kulaklıkları kullanma sırasında bir saatlik kullanım sürelerini dikkate alınması gerekiyor.

Apple tarafından yapılan tanıtımlarını ardından dünya genelinde ilgi gören ve yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen kulaklıkların düşük değerlere sahip olması da bu açıdan cazip bir seçenek aratıyor. Airpods için SAR oranlarını karşılaştırmak isteyen kişiler için dünya genelinde en düşük sar değerlerine sahip telefon listesi ise şöyle;

8 - Huawei Honor 8 SAR değeri 1.5W/kg (en yüksek)

7 - Huawei P9 SAR değeri 1.43W/kg

6 - iPhone 7 SAR değeri 1.38W/kg

5 - iPhone 7 Plus SAR değeri 1.24W/kg

4 - Lenovo Moto Z SAR değeri 0.304W/kg

3 - Galaxy A5 (2016) SAR değeri 0.290W/kg

2 - Asus Zenfone 3 SAR değeri 0.278W/kg

1 - Galaxy S7 edge SAR değeri 0.264W/kg (en düşük)