Apple Airpods Ne Kadar Sattı?

Apple tarafından satışa çıkartılan Airpods adlı kulaklıkların satış rakamlarının açıklanmaması oldukça dikkat çekiyor.

Güncellenme 29 Aralık 2016 22:00

Apple iPhone 7 modelleri ile birlikte tanıttığı kulaklıklar için geçtiğimiz günlerde resmi satış sürecini başlatırken yüksek etiket fiyatına karşın ürünlerin dikkat çektiği ve üretim hattında oldukça sıkıştığı belirtilmişti. Bu açıklamalar sonrasında akla ilk olarak cihazların ne kadar çok sattığı gelirken Apple tarafından bu konuda resmi açıklamanın yapılmaması dikkat çekti.

Neden Açıklanmıyor?

Öyle ki piyasada beklenti resmi rakamların açıklanması yönünden. Geçtiğimiz günlerde Tim Cook ile yapılan kısa bir röportajda satışların çok iyi olduğu tekrar tekrar vurgulansa da ısrarlara rağmen Tim Cook rakam vermekten kaçındı. 13 Aralık tarihi itibariyle satış süreci başlatılan Apple Airpods için beklentiler düşük satış rakamları yönünde. Fakat Apple tarafından yapılan açıklamalarda oldukça yüksek satış rakamlarından söz ediliyor. Bu nedenle de büyük bir çelişki mevcut durumda.

2017’de Açıklanabilir

2017 yılının ilk çeyreğinin sona ermesi itibariyle yapılacak resmi açıklamalarda Apple Airpods için resmi satış rakamlarını paylaşılabilir. Fakat daha önce de örneklerinde gördüğümüz gibi Apple Airpods satışlarının net bir şekilde açıklanmaması adına ürün kategorisinin raporlarda yer alan diğer ürünler kategorisine dahil edilmesi söz konusu. Bu açıdan Apple açıklama yapmak istememesi halinde çeyrek rakamlarında da farklı şekillerde bu durumu gizleyebilir. Fakat ürün satışlarında belirtildiği gibi yüksek olması halinde Apple’ın sadece gövde gösterisi yapmak adına da yüksek satış rakamlarını piyasaya etkileyici bir şekilde duyurması da söz konusu.