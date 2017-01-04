Apple Airpods Artık Düşmeyecek!

Apple tarafından piyasaya sunulan kulaklıkların kaybedilme riskine karşı özel bir sistem geliştirileceği belirtildi.

Güncellenme 04 Ocak 2017 17:01

Apple geçtiğimiz aylarda iPhone 7 tanıtımı ile birlikte Apple AirPods adı verilen kulaklıkların da tanıtımı gerçekleştirmişti. Bu kulaklıkların kablosuz olması ve küçük yapıda üretilmesi kaybolma konusunda ciddi bir tedirginlik yaşatırken kullanıcılarının tedirginliğini ortadan gidermek isteyen Apple’ın, yeni bir çözüm üzerinde çalıştığı belirtildi.

Patent Başvurusu Yapıldı

Konu ile ilgili Apple’ın patent başvurusunu da yaptığı öğrenilirken yapılacak çalışmalar sonrasında kulaklıkların kaybolması ya da düşürülmesi önlenecek. Kulaklıklar için yapılacak değişikliklerde özellikle manyetik bir sistemden yararlanılacak ve kulak arkasına doğru takılacak kayış sayesinde kulaklığın kulaktan düşmesi önlenecek. Bu sayede kullanıcılar kulaklarının arkasındaki kayışı çıkarana kadar kulaklığın kulaktan düşmesi mümkün olmayacak.

Konuyla ilgili paylaşılan bu durum sonrasında özellikle Apple'ın kulaklarını satın alan kişiler bu çözümün bir an önce gelmesini beklemeye başladı. Yüksek ücretler ile satılan kulaklıkların kaybedilmesi halinde her ne kadar tek bir kulaklık satın alınabilse de ücretlerin yüksek olması kullanıcıları tedirgin ediyor.

Kablosuz kulaklık Apple ürünleri ile tam uyumlu bir şekilde çalıştığından dolayı daha çok tercih edilirken pek çok farklı özellik ve fonksiyon kulaklıklar üzerinden kullanılabiliyor. Bu açıdan Apple büyük bir kolaylık ve farklı bir kullanım deneyimi sunduğu kulaklıklarda yapacağı yeni hamle ile birlikte durumu daha da güvenli bir hale getirecek.