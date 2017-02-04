Apple ABD'ye Gitmiyor!

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi olmasına rağmen üretimlerini farklı bir ülkeden sürdüren Apple yeni bir ülkeye taşınacağını duyurdu.

Güncellenme 04 Şubat 2017 22:45

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler ardından özellikle Donald Trump tarafından ekonomiye yönelik önemli bir adım atılacağı belirtilirken bu adımlardan en çok beklenti yaratan Apple’ın yeniden üretim hattını Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımasıydı.

Donald Trump tarafından paylaşılan bilgilerde bu konuda önemli bir beklenti yaratılmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni üretim hattına Apple’ın sıcak bakmadığı öğrenildi.

ABD’ye Dönmüyor

Paylaşılan son bilgilerde Amerika Birleşik Devletleri yerine farklı bir ülkeye taşınacağı belirtilen Apple’ın bundan sonraki süreçte fabrikasının üretime geçmesiyle birlikte iPhone üretimlerini Hindistan'da yapacak.

Hindistan'da kurulacak yeni tesisler ile birlikte üretim kapasitesini arttırma imkanı elde eden Apple, beklentileri karşılamayacağı gibi önümüzdeki süreçlerde üretimini Amerika Birleşik Devletleri yerine Hindistan’a taşımış olacak.

2017 yılı için özel olarak çalışmalarını sürdüren marka, önümüzdeki dönemlerde farklı ve oldukça iddialı bir modeli ile piyasaya giriş yapacak. Genelde Sonbahar aylarında yaptığı tanıtımlar ile kullanıcılara yeni bir cihaz sunan Apple yine Sonbahar ayları itibariyle 10. yıla özel olarak iPhone modelini kullanıcıları ile buluşturacak.

Yapılacak çalışmalar kuşkusuz Hindistan ekonomisi önemli bir katkı sağlayacak. Fakat markanın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyecek olması da ülke ekonomisinin en büyük kayıplardan birisi olarak görülüyor.