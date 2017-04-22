Apple 230 Milyon iPhone Satacak!

2017'nin sonbahar aylarında yeni iPhone modellerini tanıtacak olan Apple bu konuda beklentileri oldukça arttırdı.

Güncellenme 22 Nisan 2017 23:34

Onuncu yıl dönümüne özel olarak tanıtılacak iPhone modelleri bu konudan önceki versiyonlarda daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilir görünüyor. Apple ile ilgili elde edilen son bilgiler de markanın iPhone satışı noktasında 230 milyon telefon hedeflediği belirtildi. Özellikle Apple’ın beklentileri arttırmasında ki en önemli detay cihazların onuncu yıla özel olarak satışa çıkarılacak olması. Bu açıdan 2017 yılının son aylarında Apple adına oldukça hareketli bir sürecin yaşanması bekleniyor.

Özellikle markanın bu konuda hedefine ulaşması ise Apple'ın mobil sektördeki gücünü daha da arttıracak. Özellikle tedarikçileri nisan ayı itibariyle etkin bir şekilde stok oluşturmaya başladı. Apple modellerin de en çok merak edilen detaylardan bir tanesi modellerin ismi. Apple tarafından bugüne kadar herhangi bir sızdırma yapılmazken bu konuda yeni modelleri nasıl adlandırılacağı oldukça merak ediliyor.

Yeni modellerde diğer merak edilen diğer bir konu da cihazların ücretleri. Özellikle yeni modeller de etiket fiyatının 900 dolara kadar çıkması beklenir. Bu bakımdan iPhone yeni modelleri ile alım gücü oldukça zorlanacak ve kullanıcıların yeni telefon modellerini alma noktasında işi çok daha zorlaşacak. Bugüne kadarki süreç içerisinde Apple'ın yüksek satış rakamlarına ulaşması gerçekçi görünmesini sağlıyor. Fakat bu durum özellikle telefonlarda hangi özelliklere yer verileceğine bağlı.