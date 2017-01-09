Apple 2017 İlkbaharda Üç Yeni iPad'le Gelebilir

Apple’ın üç farklı iPad modeli üzerinde çalıştığı ve 3 modeli de aynı anda tanıtarak piyasaya sunacağı iddia edildi.

Güncellenme 09 Ocak 2017 18:05

2015'ten bu yana güncellenmemesine rağmen 7.9 inçlik iPad mini, yeni bir iPad'in üçlüsü arasında olmayacak. Bu bakımdan yeni piyasaya sunulacak olan iPad modelleri mini olmadan farklı özellikleri barındıran 3 bağımsız versiyon olacak.

Kuo’dan Açıklama Geldi!

KGI Menkul kıymetler analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan son paylaşımlarda yatırımcılara gönderilen bir mektup paylaşıldı. Mektupta Apple'ın 12.9-inç iPad Pro'nun yanı sıra 10 ila 10.5 inçli yeni bir tasarım sunması beklendiğini belirtildi. Üstelik 9.7 inçlik düşük fiyatlı bir model daha bu seriye eklenerek 3 farklı versiyon çıkarılacak. Cihazların 2017 yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor. Bu açıdan Nisan ve Haziran aylarında iPad modelleri resmen kullanıma sunulabilir.

iPad Donanımları Nasıl Olacak?

12.9-inç ve 10-inçlik iPad Pro modellerin A10X yonga seti yer alacak. Üstelik bu konuda farklı detaylar da sızdırıldı. Kuo'ya göre, A10X yonfa seti Tayvan Semiconductor Manufacturing Co. Adlı firma tarafından üretilecek.

Uygun fiyatlı 9,7 inçlik modelinde ise iPhone 6'larda kullanılan A9 yongası tercih edilecek. Bu bakımdan eko model birazdaha düşük seviyede olacak. A9 yongasında ise Apple’ın Samsung ile üretimde iş birliğine gitmesi bekleniyor.

Kuo cihazların satışlarına yönelik yaptığı tahminde ise özellikle 9.7 inçlik modelin daha fazla ilgi göreceğini söyledi.