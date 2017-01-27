Apple 2016'da 2.5 milyon iPhone Sattı

Apple 2016 boyunca 2.5 milyon iPhone satarak premium akıllı telefon segmentinde birinci sırada yer aldı.

Güncellenme 27 Ocak 2017 23:17

Counterpoint Research'in en son raporlarına göre Apple'ın Hint akıllı telefon pazarındaki etkisi yavaş yavaş artıyor. Cupertino, geçen yıl boyunca Güney Asya'da yaklaşık 2.5 milyon iPhone satmayı başardı. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde ise iPhone 7 toplam gönderilerin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Aynı dönemde Apple, akıllı telefon sıralamasında 10. sırada yer aldı. Hindistan'da ilk kez ve pazarın yüzde 62'sini elinde bulunduran premium telefon segmentinde Apple’ın lider olması ise oldukça dikkat çekti.

Tim Cook özellikle Hint tüketicilere özel olarak stratejiler geliştirirken, bu çalışmalar etkili oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri hedef alan daha uygun fiyatlı iPhone SE'nin piyasaya sürülmesi Hindistan'da telefonlara ciddi bir ilgi gösterilmesini sağladı.

Hindistan’da Telefon Sektörü Nasıl?

Ülkede satın alınan akıllı telefonların çoğunun fiyatı 150 Dolar ya da daha düşük fiyatta. Bu fiyatlar da herhangi bir iPhone'un fiyatından çok uzak. Bu nedenle mevcut pazar Asya şirketleri tarafından daha etkin bir şekilde kullanılıyor.

Samsung, 2016 yılı için ilk kez, telefon satışlarının dörtte birini yakalamayı başardı. Aynı zamanda ülkedeki koşullar, orta menzilli Çinli üreticiler için de mükemmel bir pazarın oluşmasını sağladı. Lenovo, Xiaomi, OPPO ve Vivo, 2014 yılının dördüncü çeyreğinde toplam akıllı telefon sevkiyatının toplam yüzde 46'sını yakaladı. Bu bakımdan Apple lider olsa da diğer segmentlere ve ülkelerde ciddi bir Çin etkisinden söz edilebilir.