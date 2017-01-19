App Store Zammı Belli Oldu

Uzun zamandan beri çeşitli iddialar ile Türkiye'de konuşulan App Store uygulamaları zammın ne zaman geleceği haberi resmen duyuruldu.

Güncellenme 19 Ocak 2017 22:34

Apple tarafından yapılan son açıklama ile birlikte App Store üzerinden satışa sunulan uygulamaların fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildiği ve fiyatlara belirli oranlarda artış yapıldığı ifade edildi. Türkiye dahil olmak üzere pek çok farklı bölgeyi içeren bu artışta özellikle ekonomik anlamda yaşanan dalgalanmaların etkili olduğu ve doların yükselmesi nedeniyle Türkiye gibi pek çok farklı ülkede fiyatların arttığı ifade edildi.

0,99 Dolarlı Uygulamalar Kaç Para Oldu?

Yaşanan artış ile ilgili detaylar paylaşılırken fiyat değişikliği sonucunda özellikle Türkiye'de küçük oranlarda dahi olsa artış yaşanacak. App Store üzerinden 0.99 dolar üzerinden etiket fiyatı ile alınan bir uygulama mevcut kurlara göre 2.69 TL ile alınabilirken App Store üzerinden yapılan değişiklikler sonrasında bu uygulamalarda standart fiyat 3.49 TL olacak.

Bu açıdan kullanıcılar yapacakları yeni satın almalarda her uygulama için 80 kuruş daha fazla ödemek zorunda kalacak. Birleşik Krallıklar’da ise tüm fiyatlar üzerinden yüzde 25 oranında bir artış yapılacak. Türkiye'de yapılan artışlar üzerinden yapılan incelemelerde ise Türkiye'deki artış oranının yüzde 33 olduğu belirtildi. Bu bakımdan App Store için yapılan artışların en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. Bakalım yeni fiyatlar sonrasında satın almalarda nasıl bir değişiklik yaşanacak.