App Store Yeni Yıla Rekorla Girdi

Apple App Store 2016 yılını rekorlarla kapattı. İşte App Store için açıklanan güncel rakamlar.

Güncellenme 06 Ocak 2017 22:34

Milyonlarca uygulaması ile yine milyonlarca kullanıcıya hizmet veren App Store, bu alanda yoğun bir etkinliğe sahip. 2016 yılı geneliyle ilgili açıklanan rakamlarda, App Store için pek çok alanda rekorlar kırıldı.

Geliştiricilerin Gelirleri Arttı!

2016 yılında en çok dikkat çeken artış geliştiriciler cephesinde yaşandı. 2015 yılına göre değerlendirilen rakamlarda yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Bu artış ile birlikte geliştiricilerin sadece 2016 yılı içerisinde 20 milyar dolar gibi bir gelir elde etti. App Store için 2008 yılı itibari ile başlatılan bu program dahilinde 2016 yılı da dahil olmak üzere geliştiricilere 60 milyar dolarlık bir para dağıtıldı. Fakat bu ücretin büyük bir bölümünün 2016 yılında sağlanmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

2017’nin İlk Gününde Rekor Geldi

App Store için 2017'nin ilk günü rekor geldi. İlk gün itibari ile 240 milyon dolarlık satış yapılan online mağaza böylece yeni yıla rekorla girdi.

App Store için 2016’nın bu kadar etkin geçmesindeki en önemli faktörler ise kuşkusuz Nintendo tarafından piyasaya sunulan Pokemon GO ve Super Mario Run oldu. Öyle ki yıl geneline bakıldığında Pokemon GO en çok indirilen oyun oldu. 155 ülkede yayında olan App Store’da uygulama sayısı ile 2.2 milyon olarak açıklandı.