Antalyalı iş adamının kaçırılan oğlu ölü bulundu

Antalya'nın tanınan iş adamlarından İsmail Erten'in kaçırılan oğlu Süleyman Erten öldürüldü.

Güncellenme 31 Ocak 2017 18:51

Antalya'da işadamının kaçırılan oğlu ölü bulundu

Antalya'da silahlı kişilerce kaçırılan işadamı İsmail Erten'in 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'in öldürüldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve işadamı İsmail Erten'in kaçırılan oğlu ölü bulundu.

Seracılıkla uğraşan İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten (29), dün sabah bir arkadaşıyla buluşmak için Yenigün Mahallesi'ndeki işyerinden ayrıldı, bir daha geri dönmedi.

ARACI YANMIŞ HALDE BULUNDU

Erten'in aracı, bu sabah Korkuteli Yolu üzerinde yanmış halde bulundu.

Baba İsmail Erten, oğlunun silahlı kişilerce kaçırıldığı iddiasıyla jandarmaya haber verdi.

Oğlunu kaçıranların kaza yaptıklarını söyleyerek kendisine telefon açtığını anlatan baba Erten, kendisinin de, buluştuğu zanlılar tarafından kaçırılmak istendiğini anlattı.

Şüphelilerden biri olan S.K. yakalandı. Zanlının verdiği bilgilerle Korkuteli-Antalya Eski Yolu yakınlarındaki ormanlık alanda Süleyman Erten'in cesedi bulundu. İkinci şüpheli de aranıyor.

ALACAK MESELESİNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, gözaltına alınan S.K.'nın, cinayeti alacak meselesinden işlediğini kaydettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"30 Ocak 2017 günü saat 10.00 sıralarında Antalya ili, Aksu ilçesi, Topallı Mahallesi'nde Süleyman Erten'in kendisine ait aracı ile silahlı iki şahıs tarafından kaçırılması olayının meydana geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmiştir. Olayla ilgili yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, Süleyman Erten'in, kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak kaçırıldığı tespit edilmiştir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden kaçırılan Süleyman Erten'e ait aracın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık Mevkii'nde kasten yakıldığı ve olay failinin S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş. Olay faili S.K. yakalanarak gözaltına alınmış ve yapılan ilk mülakatta Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak öldürdüğünü ve Korkuteli-Antalya eski yolu 3'üncü kilometresinde bulunan Korucak Mevkii'ne bıraktığını itiraf etmiştir."