Antalya'da iş adamının oğlunun cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

İş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırılıp öldürülmesi olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 21:07

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Önce aracı yanmış halde bulunan, ardından öldürüldüğü ortaya çıkan 29 yaşındaki Süleyman Erten'in katil zanlısı dün yakalanmıştı.

Zanlı, jandarmadaki ilk ifadesinde 150 bin liralık alacağı yüzünden cinayeti işlediğini itiraf etti.

Babası ve erkek kardeşi de cinayete "yardım ve yataklık" ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Zanlı ile kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NTV