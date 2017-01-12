Annesinden uçuk virüsü kapan bebek felç oldu

Avustralya'da yaşanan olayda, dudağında uçuk çıkan annesinin öpücüğünden virüs kapan 6 aylık bebek felç geçirdi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 15:13

Annesinin öpücüğüyle herpes simplex virüsü kaparak hemiplejik beyin felci geçiren 6 aylık bebek, sağ tarafını hareket ettirememeye başladı.

Cumhuriyet'in Dailymail'den aktardığı habere göre, tatillerinin ilk haftasında dudağında uçuk çıkan anne Helen, birkaç gün sonra Bonnie'nin kulağının ağrıdığını fark etti. 4 gün içinde 2 kez bebeklerini doktora götüren aileye bebeklerinin boğazında bakteriyel bir enfeksiyon olduğu söylenerek antibiyotik verildi.

Buna rağmen, küçük Bonnie 20 dakikalık bir nöbet geçirince Green çifti tekrar hastaneye koştu. Doktorlar, ailede herhangi birinin yakın zamanda uçuk çıkarıp çıkarmadığını sordu. Bonnie'nin, annesinin öpücüğünden kaptığı virüs, beynine ulaşarak viral ensefalit olarak bilinen beyninde şişliğe yol açmıştı.

Duydukları karşısında yıkılan anne, "Anne öpücüğünün birçok şeyi iyileştirdiğini söylerler ancak benimki bebeğimi öldürüyordu. Uçuğum açık olmadığı için onu öpmemin sorun olmayacağını düşünmüştüm" dedi.

Bonnie şu anda Batı Avustralya'daki Saba Rose Button Vakfı'nda yoğun bir şekilde rehabilitasyona devam ediyor.