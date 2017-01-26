Anne sütünü saklarken dikkat edilmesi gerekenler

Bebekler için en önemli besin kaynağı olan anne sütünü buzdolabında saklarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar...

Güncellenme 26 Ocak 2017 23:04

Anne sütünün her damlası son derece önemlidir. Fazla sütünüzü atmak yerine pompa yardımıyla sağıp buzdolabında ya da derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Elbette anne sütü bu ortamlarda sonsuza dek kalamaz. Bir muhafaza ömrü bulunur ve bu süre dolana dek çözülmesini sağlayıp bebeğinize verebilirsiniz. Fakat bu süre sona ermişse anne sütünü asla bebeğinize vermeyin ve çöpe atın. Çünkü sağlıklı olmayacaktır.

Anneler bebeklerinin sağlığı için anne sütünün ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir. Bu yüzden sütün bir damlasının dahi ziyan olmasını istemez. Bu konuda alınabilecek çeşitli önlemler var. Örneğin pompa ile sağdığınız anne sütünü hem buzdolabında hem de derin dondurucuda bir süre muhafaza edebilirsiniz. Maksimum süreleri aşmamaya özen göstermeniz de son derece mühim!

Anneler bebeklerinin sağlığı için anne sütünün ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilir. Bu yüzden sütün bir damlasının dahi ziyan olmasını istemez. Bu konuda alınabilecek çeşitli önlemler var. Örneğin pompa ile sağdığınız anne sütünü hem buzdolabında hem de derin dondurucuda bir süre muhafaza edebilirsiniz. Maksimum süreleri aşmamaya özen göstermeniz de son derece mühim!

Kapaklı bir kap kullanmalı ve kapağının hava almayacak şekilde sıkıca kapandığından emin olmalısınız. Sert plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Kapların üzerine sütü hangi tarihte ve saatte sağdığınızı da mutlaka yazın. Aksi halde bebeğinize vereceğiniz sütün buzdolabında ya da derin dondurucuda ömrünü doldurup doldurmadığını bilemezsiniz.

Anne Sütünü Derin Dondurucuda Saklama

Anne sütünü derin dondurucuda saklarken poşeti ya da kabı kesinlikle ağzına kadar doldurmayın. Çünkü süt donduğunda genleşecektir. Kap ya da poşet içerisinde 1/8 oranında boşluk bırakmalısınız. Sütü derin dondurucunun tam ortasına koymalısınız. Çünkü sıcaklığın en stabil olduğu yer derin dondurucunun tam orta bölümüdür. Elektrik kesintileri gibi durumlar nedeniyle çözülmüş bir sütü asla yeniden dondurup bebeğinize vermeyin. İstem dışı çözülmüş sütler atılmalıdır.

Donmuş Anne Sütü Nasıl Ilıtılmalı?

Donmuş anne sütünü en sağlıklı ılıtma yöntemi oda ısısına çıkarıp beklemektir. Ancak soğuk havalarda bekleme süresi 3 saati bulabilir ve buzdolabından çıkarılmış anne sütü bozulabilir. Bu yüzden bir kap içerisine sıcağa yakın, ılık su koyun. Üzerine yine kap içerisinde olan anne sütünü koyun. Alttaki suyun sıcaklığı ile anne sütü kısa sürede ılık bir sıcaklık düzeyine gelecektir.