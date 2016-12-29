Ankara'da kar topu oynayan vatandaşlar ceset buldu

Gece yarısı kartopu oynayan vatandaşların bulduğu erkek cesedinde kurşun izleri saptandı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 15:05

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahla vurulduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Yumurtatepe mevkisindeki boş arazide 00.30 sıralarında kartopu oynayanlar, erkek cesedi buldu.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesette kurşun izi tespit etti.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesetten alınan parmak izlerinin 42 yaşındaki Tarık Gündoğdu'ya ait olduğunu belirledi.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yaptığı tespit edilen Gündoğdu'dan, 27 Aralık Salı günü öğle saatlerinde iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadığı ve ağabeyi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

NTV