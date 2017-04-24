Ankara'da iş adamlarına FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da iş adamlarına terör örgütü FETÖ/PDY'e finans sağladıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Güncellenme 24 Nisan 2017 15:27

Ankara'da iş adamlarına yönelik FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) 'himmet' adı altında finansal destek sağladığı önbe sürülen 24 şüpheli iş adamında 17'si hakkında gözaltı kararı alındı.

Operasyon kapsamında 13 firmada da arama yapıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yönetiminde olduğu 13 firmada ise arama yapıldı.

Kaynak: Milliyet